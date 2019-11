Presa mulher contratada para levar droga para Curitiba

Tamanho do texto

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam uma mulher de 33 anos, com 4,5 Kg de haxixe preso ao corpo, no último sábado (2). A traficante alegou que foi contratada para pegar o entorpecente em Coronel Sapucaia (MS) e entregar na cidade de Curitiba (PR).

A prisão ocorreu durante abordagens da Operação Hórus na região de Amambai (MS), em um ônibus que seguia de Coronel Sapucaia para Dourados, estava com quatro volumes prensados de haxixe preso ao corpo. Conforme o DOF a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Amambai (MS), onde a mulher foi autuada em flagrante por Tráfico de Drogas.

