Ponto de venda de drogas é fechado em Dourados

Divulgação/PCMS Ação aconteceu por meio do SIG

Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Dourados, prendeu em flagrante por tráfico de drogas um homem, de 50 anos, e apreendeu diversos tabletes de maconha, no bairro Cachoeirinha, em Dourados/MS. O local era usado para a venda e consumo de entorpecentes, funcionando como um "fumódromo".



Após diversos monitoramentos, os agentes perceberam a movimentação intensa de usuários que compravam e iam embora e de outros que permaneceram durante horas no local. Segundo a Polícia Civil, os agentes perceberam atitudes estranhas no fundo da casa e decidiram averiguar o imóvel. Durante a abordagem, foram encontrados diversos produtos sem procedência e o proprietário não soube explicar a origem.



Outras três pessoas estavam na residência e indagadas o motivo de estar ali, confirmaram que estavam consumindo drogas. Durante as buscas na casa, a equipe percebeu uma árvore com sinais de que pessoas estariam subindo nela e encontraram 650 gramas de maconha escondidas. Proprietário do imóvel foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à delegacia.