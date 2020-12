Policiais esclarecem roubo e prendem suspeito

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Três Lagoas

Após o registro de um roubo ocorrido em frente a uma conveniência no Bairro Santa Luzia em Três Lagoas, policiais civis da Primeira Delegacia efetuaram diligências e chegaram a um dos autores, um adolescente de 17 anos. Na ocasião, uma dupla armada abordou duas mulheres e roubou um aparelho celular.

Ele confessou a ação e afirmou que estaria na companhia de um morador do Estado de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, após rastreio do aparelho roubado foi possível identificar o comparsa, um jovem de 19 anos, morador da cidade de Valparaíso/SP. Assim, com apoio dos policiais civis daquela cidade, foi possível apreender o aparelho celular subtraído. O aparelho havia sido vendido a uma terceira pessoa, que responderá por Receptação. Os autores do fato responderão por Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas.