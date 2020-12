Policiais apreendem maconha em meio a carga de arroz

Divulgação/DOF Caso aconteceu em Ponta Porã

Caminhão carregado com arroz e fundo falso com mais de meia tonelada de maconha foi apreendido pelos Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Caso aconteceu durante um patrulhamento ostensivo na área urbana de Ponta Porã.



O veículo de cor branca acoplado a um semirreboque, com placas paraguaias carregado com arroz e com compartimentos ocultos, onde estavam os 534 volumes prensados de maconha, com peso total de 586,300 quilos. Segundo o DOF, os policiais visualizaram a porta do caminhão, do lado do motorista, aberta e a chave de ignição no contato. Durante a vistoria no veículo localizou-se o fundo falso com o entorpecente.



A empresa responsável pelo arroz que estava no caminhão providenciou outro veículo, para o transbordo da carga. Com o auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Ponta Porã foi possível a retirada da droga. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.