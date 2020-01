Policiais apreendem 8,7 kg de cocaína

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Entorpecente estava em um ônibus de viagem

Operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (BPChoque/PMMS) e com a Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (Defurv PC/MS), os policiais apreenderam 8,7 kg de cocaína, na última quinta-feira (23) em Miranda.

O entorpecente estava sendo transportados por um casal de bolivianos em um ônibus de viagem, no km 602 da BR-262. Segundo a PRF Em vistoria às bagagens dos respectivos passageiros, os agentes encontraram dez tabletes de cocaína em cada bagagem, totalizando 8,7 kg da droga. Questionado, o homem relatou ter sido contratado para levar o entorpecente até Campo Grande (MS). Já a mulher disse que entregaria a mala em Santa Rosa (RS). Eles foram encaminhados, juntamente com o ilícito, para a Polícia Federal em Campo Grande.