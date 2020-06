Policiais apreende 100 pneus na Fronteira

Divulgação/DOF Autor foi flagrado durante patrulhamento na Fronteira

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Fiat Fiorino carregado com 100 pneus de origem estrangeira, que seguiam sem a documentação de regularidade fiscal, na última sexta-feira (19).

De acordo com o DOF ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo na região de Ponta Porã. Os militares abordaram o condutor do veículo Fiorino, um cidadão paraguaio de 30 anos, que disse ter trazido os pneus do Paraguai para entregá-los em uma borracharia no Brasil. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã (MS).