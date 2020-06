Polícia recupera máquinas agrícolas furtadas em SP

Divulgação/Polícia Civil Ação foi realizada na última quinta-feira

Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá recuperou, na terça-feira (16), um trator com um guincho acoplado que foram furtados no Estado de São Paulo. A recuperação do maquinário agrícola foi possível em razão do trabalho cooperativo entre a Polícia Civil de Corumbá e a Polícia Civil de São Paulo.

Conforme a Polícia Civil, o furto do maquinário ocorreu no dia 14 de maio de 2020, em uma fazenda localizada no município de Águas de Santa Bárbara (SP). Ao receber a informação de que o maquinário poderia estar em Corumbá e que possivelmente seria transportado à Bolívia, os investigadores da 1ªDP de Corumbá realizaram diligências e tiveram êxito em recuperar o veículo que estava em um estacionamento da cidade.

Duas pessoas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre os fatos. A Polícia Civil instaurou inquérito policial para investigar suposto crime de Receptação.