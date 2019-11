Polícia recupera dois veículos que seriam levados para o Paraguai

Divulgação/DOF Ação aconteceu no último domingo

Durante a Operação Hórus os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram recupera dois veículos que seriam levados para o Paraguai. As apreensões ocorreram durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização no município de Ponta Porã (MS). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Segundo a nota do DOF, inicialmente os policiais abordaram uma camionete S10 de cor prata e placas da cidade de Patos de Minas (MG). O condutor, um homem de 26 anos de idade, disse que apenas levaria o veículo para um primo, que residia em Ponta Porã (MS).

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor), localizou-se um registro de veículo clonado e roubado na cidade de Santa Bárbara (BA). O condutor então mudou sua versão e disse que deslocava com mais dois veículos na mesma situação criminosa. Porém, um dos condutores parou para abastecer na cidade de Sidrolândia (MS).

Em contato com a PM local, o veículo Fiat Toro foi localizado, em um posto de combustível; estava com o lacre da placa rompido. O condutor, um homem de 27 anos de idade, foi preso e confirmou a versão do condutor da camionete S10, de que vieram do Estado da Bahia e entregariam os veículos no Paraguai.

Serviço

DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.