Polícia recaptura mais dois foragidos do presídio

ABC Color Del Rosário Gómez Armoa e Derlis Marqués Gonzáles

Del Rosário Gómez Armoa e Derlis Marqués Gonzáles, ambos paraguaios, estavam escondidos em uma chácara na colônia de Kokeu Pyahu, a cerca de dez quilômetros de Pedro Juan Caballero. Eles foram localizados nesta quarta-feira (22) pela Polícia Nacional. Ao todo já são oito presos recapturados da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero.

De acordo com o jornal ABC Color, Ambos estariam recebendo ajuda do proprietário do local. Outro foragido Cristian Javier Benítez se entregou às autoridades e informou que os chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) saíram pela porta principal do presídio. Ele disse que se entregou após pedido dos pais. Cristian foi o sexto preso recapturado após a fuga em massa.

Caso

Um grupo de 75 presos fugiram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A informação foi confirmada por autoridades do país vizinho. A ação aconteceu durante a noite deste sábado (18) e a madrugada do domingo (19) e foi descoberta por volta das 6h, horário do Paraguai, 5h no Mato Grosso do Sul. Os fugitivos estavam em um pavilhão que era destinado aos membros do PCC e, destes, apenas um não teve sucesso em escapar.