Polícia realiza ação conjunta para capturar foragidos de cadeia paraguaia

Reprodução/Telefuturo Paraguai Polícia Nacional já iniciou uma operação de busca dos fugitivos na área de Pedro Juan Caballero

Em uma tentativa de recapturar os 100 presos que teriam ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) que fugiram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A Polícia Civil está atuando em conjunto com a Polícia Militar e as forças de segurança do Paraguai em uma ação para prender novamente pelo menos 70 detentos. entre os presos, diversos brasileiros foram identificados entre os foragidos.

Divulgação/Polícia Civil Fuga foi descoberta na madrugada de domingo

O delegado regional de Ponta Porã, Fabrício Dias dos Santos esteve no local colhendo as informações e colocando a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul à disposição para colaboração com a Polícia paraguaia. O Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), Polícia Militar, fazem parte da ação, junto com a polícia paraguaia.

Caso

Um grupo de aproximadamente 100 presos que teriam ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) fugiram da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A informação foi confirmada por autoridades do país vizinho.

A ação aconteceu durante a noite deste sábado (18) e a madrugada do domingo (19) e foi descoberta por volta das 6h, horário do Paraguai, 5h no Mato Grosso do Sul. Os fugitivos estavam em um pavilhão que era destinado aos membros do PCC e, destes, apenas um não teve sucesso em escapar.

Confira a lista preliminar divulgada pelas forças de segurança do país vizinho:

*PLANTA ALTA PARAGUAYOS*

1. WALTER TORALES

2. GUSTAVO ARIEL TABARES

3. SABIO GONZALEZ

4. DANIEL PAREDES MOREL

5. ENRRIQUE DUARTE

6. ORLANDO TORRES

7. JORGE DAMIAN VILLAMAYOR

8. HUGO RAMON PIZUINO

9. JOSE ADRIN OJEDA

10. OSVALDO FERREIRA

11. DELROSARIO GOMEZ

12. FIDEL CRISTINO CARDOZO

13. MILCIADES SANABRIA

14. RICHARD ANTONIO ROBLES

15. RUBEN GUSTAVO NUÑEZ

16. SILVIO GORRIDO

17. SANTIAGO NUÑEZ IRALA

18. MOISES ROJAS

19. JOSE ANTONIO MARIN

20. CRISTIN LOPEZ

21. FRANCISCO PERALTA

22. ALBERTO ARIEL CRISTALDO

23. GUSTAVO GOMEZ

24. ROBERT DAVID CRISTALDO

25. LUIS MARTINEZ VERA

26. CRISTIAN VERA

27. JOSE ADRIAN MELGAREJO

28. MARCIO VALENZUELA

29. CELSO LUIS ALVARENGA

30. RONAL FRNACISCO BRITEZ

31. ALEJANDRO MONGELOS

32. SANDRO ROBLES

33. HECTOR SILVA

34. EDGAR CABRERA

*PLANTA ALTA BRASILEÑOS*

1. WELINTON ROCHA NERY DA COSTA

2. ANGELO BATISTA DE ALMORIN

3. EDUARDO ALVES DACUÑA

4. FLAVIO ROTELA

5. JHON BARBOZA

6. FRANCISCO DE CHAGAS

7. RAFAEL CARBALLO DA SILVA

8. MAURO VIEIRA

9. DERLIZ MARQUEZ GONZALEZ

10. LUCAS DE SOUZA

11. WILIAN SANTOS

12. LACSON DA SILVA PAULA

13. RODRIGO DA SILVA

14. RICARDO SMANIOTO

15. ODAIA FERREIRA DOS SANTOS

16. CLEITON NUNES

1. FRANCISCO BENARDO GIMENEZ

*PLANTA BAJA BRASILEÑOS*

1. JOSE ANTONIO DOS SANTOS

2. TIMOTEO DAVID FERREIRA

3. ALEX DOS SANTOS

4. WILIAN BEJANMIN GONZALEZ SALINAS

5. JACSON RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA

6. FELIPE DIOGO FERNANDEZ

7. ALLA DOS SANTOS GADECHE

8. LUIS ANTONIO VARELA DA SILVA

9. LAURINDO DAE SOUSA NETO

10. OSVALDO POGINTO

11. MURILO RODRIGUEZ

12. CICERO FERNANDEZ DECIMO

13. REINAW CANTERO

14. RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

15. MARCOS PAULO VALDEZ

16. JULIO CESAR GOMEZ

17. AILTON BETELLO DOS SANTOS

18. RAFAEL DE SOUSA N.

19. WILSON CURLO TORRES

20. ALAN TAVARES DA SILVA

21. CICERO MARCO SILVA

22. LUCAS ALVES DA SILVA

23. LUCIANNO DE SOUSA MARTINEZ

24. CLAUDINEI PREDEBON