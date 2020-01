Polícia prende autora de furto de celular

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Costa Rica

Uma mulher de 31 anos foi presa depois de roubar o celular de um cliente de 38 anos. Caso aconteceu no último domingo (19) em Costa Rica.

Após contratar uma acompanhante e dormir durante o encontro, o homem acordou para trabalhar, ele deu falta do aparelho celular, que estava carregando na noite anterior. Conforme a Polícia Civil, após notificação do fato, investigadores Setor de Investigações Gerais iniciaram as diligências com o objetivo de identificar e localizar a suspeita e recuperar o telefone.

Ela foi localizada e, durante entrevista informal, confessou o crime, mas se negou a apresentar o aparelho subtraído com argumento de que havia trocado por drogas. Diante dos fatos ela foi indiciada por furto majorado pelo repouso noturno. As investigações seguem com o objetivo de apurar a localização do aparelho furtado.