Polícia Militar Rodoviária apreende mais de meia tonelada de drogas em Dourados

Divulgação/PMR Droga estaria sendo levada para Dourados

Dois homens foram presos na noite deste domingo (28) por policiais militares rodoviários da Base da Picadinha na rodovia MS 162, entre o distrito do Itahum e Dourados. Antônio Júlio Palácio Torres, 48 anos, dirigia um Pálio Weekend com placas de Rio Brilhante, estava acompanhado de Victor Torres dos Santos, 24 anos. Eles foram parados pelos policiais e o forte cheiro de maconha vindo do interior do veículo deixou flagrante que eles estavam transportando entorpecente.

A droga estava espalhada por todo o veículo e ao todo foram localizados 542 tabletes de maconha, pesando 542 quilos e 700 gramas da droga e 12 embrulhos de skank que pesaram 3 quilos e 700 gramas.

Os dois disseram que pegaram o carro carregado com a droga em frente a um armazém na saída de Ponta Porã e que Antônio receberia R$ 5 mil e Victor R$2 mil por acompanhar o motorista. Os acusados de tráfico disseram que a maconha e o skank seriam entregues em Dourados, mas não disseram para quem e nem onde a droga seria deixada.

Os dois foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) e autuados em flagrante por tráfico de drogas.