Polícia Militar realiza operação Blitz em MS

Divulgação/PMMS Operação está ocorrendo desde quinta-feira

Polícia Militar realiza a Operação Blitz nos bairros de Coxim, desde a última quinta-feira (29), por meio da Guarnição do Grupamento de Trânsito (GTRAN). Durante a blitz nos Bairros Flávio Garcia, Vila Bela e Senhor Divino foram abordados cerca de 120 veículos e ocorreram sem maiores problemas.

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da ação é coibir a prática de crime, como a direção perigosa em via pública, embriaguez ao volante entre outras práticas delituosas na direção veicular, de forma a proporcionar a sensação de segurança para a população. “As blitz serão intensificadas, visando combater essas infrações, pessoas que estejam conduzindo veículos sem Carteira Nacional de Habilitação e consequentemente reduzir o número de acidentes” frisou o comandante do Gtran, Subtenente PM Adauto Tenório dos Santos.