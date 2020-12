Polícia identifica suspeitos de roubo

Divulgação/Polícia Militar ..

No dia 8 de dezembro, três homens, utilizando um revólver calibre 38 renderam uma vítima e subtraíram dinheiro, videogame, tênis e uma camionete S10, ano 2015/2016. Para garantir a fuga, os três amarraram a vítima e a abandonaram em um canavial da cidade.

Passado algum tempo, a vítima conseguiu se soltar das amarras e pediu ajuda a um ciclista, tendo o encaminhado até o registro da ocorrência policial. No mesmo dia, policiais militares da força tática, na cidade de Itaquiraí avistaram três homens com atitude suspeita. Na tentativa de abordá-los, dois empreenderam fuga, mas um deles foi identificado. Se tratava de um jovem de 21 anos de idade, morador do Bairro Itapoã, da cidade de Ivinhema e mentor intelectual do crime.

Ele confessou aos policiais que teve a ideia do roubo e convidou outros envolvidos para ajudá-lo a praticar o crime. Segundo a Polícia Civil , na data dos fatos, os três se ficaram próximos a casa e esperaram a vítima acordar. Ao perceberem que a vítima havia acordado, pularam o muro e a renderam utilizando um revólver.

O revólver usado para o crime, estava na bolsa do investigado e ele indicou aos policiais aonde a camionete estaria escondida. O veículo foi localizado e o autor preso em flagrante delito.

Após diligências investigatórias realizadas por policiais civis de Ivinhema, foi possível identificar os outros participantes do assalto. Tratam-se de um adolescente de 15 anos e um jovem de 18 anos, todos moradores de Ivinhema e já com registros na Polícia. O jovem de 18 anos, já havia sido preso em flagrante pela polícia militar no dia 30 de novembro, ao tentar furtar a loja de móveis Gazin, de Ivinhema, e também já tinha sido detido no dia 25 de setembro pela Polícia Rodoviária Federal com outros dois indivíduos residentes de Ivinhema, que estavam transportando uma camionete roubada no munícipio de Angélica.

Mandado de prisão foi expedido pelo juízo da 2ª vara de Ivinhema e cumprido por policiais civis nesta quinta-feira (17). O segundo autor do crime, também maior de idade, já se encontra preso preventivamente e ambos permanecem à disposição da justiça.

Quanto ao adolescente infrator que participou do roubo, ele irá responder nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As investigações ainda em andamento inclinam no sentido de que os mesmos indivíduos tenham realizados outros dois furtos a veículos ocorridos na cidade recentemente (veículo Ford/F1000 e veículo Ford/F350), os quais foram recuperados pela polícia.