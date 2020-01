Polícia identifica ladrões de agrotóxico

Divulgação/Polícia Civil Caso continua sob investigação

Polícia Civil solucionou o furto, identificando os autores, recuperam 500 kg de agrotóxicos, apreendem duas armas de fogo e 48 munições no interior do Estado. Os homens são moradores da cidade de Maracaju-MS, com idades de 25 anos e 51 anos.

Conforme a polícia, na casa do autor de 51 anos os policiais encontraram e apreenderam ainda uma arma longa de caça do tipo carabina, calibre .17, equipada com uma luneta, e um revólver calibre .357. Foram apreendidas ainda 46 munições intactas e 02 deflagradas.

Além do furto, ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após a prisão dos autores do furto, os policiais identificaram o receptador dos bens furtados e na casa deste terceiro homem, no município de Rio Brilhante, os policiais recuperaram os 525 kg de agrotóxicos furtados da propriedade rural. Suspeito não foi localizado no local, mas será indiciado pelo crime de receptação e intimado para prestar esclarecimentos à polícia. Caso continua sob investigação.