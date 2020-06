Polícia Federal prende líder de facção

Tamanho do texto

Foragido e apontado como líder de facção criminosa foi preso pela Polícia Federal prendeu, na última quinta-feira (25). Policiais federais de Cascavel/PR, Naviraí/MS e Ponta Porã/MS participaram da ação.

Segundo a Polícia Federal o criminoso estava foragido da Operação Cravada (ocorrida em agosto de 2019 e que desarticulou o núcleo Financeiro de facção criminosa com atuação nacional). “O preso era um dos líderes do grupo e tinha poder de decisão sobre a destinação dos valores arrecadados nacionalmente pela quadrilha através do método que ficou conhecido como "Rifa"”, diz a nota da PF.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, que estava em aberto; o foragido também foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo.