Polícia Federal mira grupo que movimentou R$ 90 milhões do tráfico

Divulgação/Polícia Federal Investigados também abriram empresas de fachada

Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (17) a operação Hipócrates desarticular organização criminosa voltada à lavagem de capitais e evasão de divisas. Investigação ao apontou que a quadrilha movimentou mais de R$ 90 milhões dos proveniente dos crimes de tráfico de drogas e peculato. Ação acontece nas cidades de Corumbá e Imperatriz/MA.

São cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Simultaneamente, foram realizados o sequestro de bens móveis e imóveis, o bloqueio de contas e a suspensão da atividade econômica das empresas constituídas pelos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS. Os investigados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

“Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou um grupo de pessoas que realizava diversos saques em agências bancárias da cidade fronteiriça de Corumbá/MS e que, em seguida, se dirigiam com as quantias em espécie até a Bolívia. No país vizinho, os investigados depositavam os valores em casas de câmbio das cidades vizinhas de Puerto Quijarro e Puerto Suarez. O esquema criminoso movimentou, em quatro anos, mais de R$90 milhões.A operação descobriu, ainda, que os investigados constituíram diversas empresas “de fachada”, com a finalidade de movimentar recursos provenientes de crimes diversos, como tráfico de drogas e peculato. ”, conforme a nota da Polícia Federal.

Operação foi denominada “Hipócrates” em referência ao filósofo grego pai da medicina, uma vez que o envio de dinheiro para estudantes brasileiros de medicina na Bolívia era utilizado como justificativa para a remessa ilegal dos valores ao país vizinho. A deflagração de hoje reitera que a atual pandemia não afetou as investigações e ações da instituição, principalmente na repressão aos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas nas regiões de fronteira.