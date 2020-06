Polícia Federal apreende cocaína em Corumbá

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Federal Caso aconteceu na última quarta-feira

Após denúncias anônimas a Polícia Federal apreendeu uma carga de 154,6 kg de cocaína em uma residência no Bairro Aeroporto, em Corumbá. Caso aconteceu na última quarta-feira (10).

A droga foi apreendida após investigações iniciadas em razão de uma denúncia anônima, que detalhou a preparação de uma remessa de cocaína na residência. Um homem foi preso flagrante, de acordo com a nota da PF.

Policiais encontraram a droga acondicionada em tabletes no local. No momento da apreensão, a cocaína já estava sendo colocada em sacos para ser transportada. O preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal do município, após os procedimentos legais, encaminhado ao presídio local onde permanecerá à disposição da Justiça.