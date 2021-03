Polícia Federal apreende 250 quilos de cocaína em caminhão na Fronteira

Divulgação/Polícia Federal Motorista vai responder por tráfico internacional de entorpecente

Polícia Federal apreendeu na noite de segunda-feira (15), cerca de 250 kg de cocaína transportados em um caminhão graneleiro carregado com materiais de construção. A droga estava escondida em paletes que continham fundo falso. Caso aconteceu em Ponta Porã.



Policiais receberam a informação, através de denúncia anônima, de que um caminhão preto de placa AZO-1H00 estaria carregado com droga proveniente do Paraguai. O veículo suspeito foi abordado durante uma parada na rodovia BR-463, em Ponta Porã. Conforme a Polícia Federal, o motorista de 51 anos, apresentou nervosismo durante a entrevista dos policiais e confirmou que havia acabado de chegar de Campo Grande e que em poucos minutos teria carregado alguns paletes de cimento na cidade.



O caminhão foi escoltado até a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde foi minuciosamente examinado. A droga foi localizada em um fundo falso nos paletes de cimentos que haviam sidos recém carregados. O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas.