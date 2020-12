Polícia fecha duas bocas de fumo no Aero Rancho

Divulgação/PMCG Caso aconteceu durante operação da Denar

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) teve êxito em realizar duas prisões concomitantes no mesmo bairro e rua, fato ocorrido na manhã desta quinta-feira (3), no Jardim Aero Rancho.



Segundo a Polícia Civil, na primeira foi detido um trio - sendo dois homens com idades de 22 e 26 anos, e uma mulher de 21 anos - pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas de cocaína. Na segunda, um homem de 20 anos, também foi detido por tráfico de drogas, mas de maconha.



Foram apreendidos 85 porções de substância análoga a cocaína, que pesaram 37,80g no primeiro imóvel e mais 11 porções de maconha em bucha, que pesaram 510g no segundo imóvel.