Polícia esclarece furto e recupera objetos em MS

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na cidade de Três Lagoas

Policiais civis de Três Lagoas efetuavam diligências pelas proximidades da estação rodoviária local, quando avistaram o indivíduo - já conhecido nos meios policiais - que empurrava uma bicicleta de marca. Aos policiais, ele disse que havia acabado de pegá-la com outra pessoa, a qual seria frequentadora daquele local. A bicicleta é avaliada em R$1.6 mil.

Segundo a Polícia Civil, os agentes tentaram localizar a pessoa informada pelo suspeito, de 22 anos, porém, sem êxito. Eles foram informados de que ele havia avistado a viatura e fugido antes de ser abordado, mas deixou para trás uma outra bicicleta, avaliada em R$1.5 mil.

As bicicletas foram encaminhadas à sede do SIG, assim como o primeiro investigado, quando então os policiais descobriram que ele foi autor do furto de uma bolsa de uma mulher, fato ocorrido no dia 23 de agosto, conforme registro de ocorrência no 1º DP.

Crime aconteceu quando a vítima de 39 anos, encontrava parada com sua bicicleta, arrumando algumas compras no compartimento de transporte, quando o investigado resolveu ajuda-la e, após a mesma se distanciar, ele se aproximou dela e, sorrateiramente, pegou a bolsa que estava na cesta e fugiu em outra bicicleta, sem ser identificado.

Imagens obtidas através do sistema de monitoramento das imediações ajudaram na identificação do autor.s bicicletas foram apreendidas para constatação de suas origens, pois ao que tudo indica são produtos de furto, estando as mesmas na sede do SIG para reconhecimento das prováveis vítimas.

Serviço

Denúncias poderão ser realizadas através dos telefones 67.3929.1173, 67.3521.4984 ou 67-9.9226.8210 (WhatsApp).