Polícia encontra maconha e haxixe em motocicleta

Divulgação/PM Caarapó Motociclera foi apreendida e o traficante preso

Polícia Militar de Caarapó apreendeu dois quilos e 286 gramas de maconha, além de dois quilos e 120 gramas de haxixe, que estavam sendo transportados em compartimento falso de uma motocicleta Honda Titan Mix, com placa de Sidrolândia. Caso aconteceu na última sexta-feira (17).

A motocicleta foi abordada quando era pilotada por um jovem de 25 anos. A princípio nada de errado foi encontrado, mas os policiais encontraram vestígios de massa, indicando que o veículo havia passado por reforma, conforme o site Dourados News.

Em vistoria mais aprofundada, foi encontrado um compartimento falso entre o guidão e o tanque de combustível, onde foi encontradas as drogas. O traficante foi encaminhado juntamente com a motocicleta e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil, de Caarapó, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico.