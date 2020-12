Polícia deflagra operação contra o tráfico de drogas

Divulgação/PCMS Ação faz parte das operações de natal

Polícias Civil e Militar de Três Lagoas realizaram, nesta quarta-feira (16), cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça local, cuja finalidade visa combater os crimes de tráfico de entorpecentes e contra o patrimônio, no caso furtos, roubos e receptações.

Os trabalhos foram desenvolvidos em diversos bairros da cidade e contou com as participações do 1ºDP, 2ºDP; 3ºDP; SIG e 2ºBPM, como apoio do Canil. Conforme a Polícia Civil, no bairro Vila Haro, um jovem de 24 anos, foi autuado em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes, com quem foi apreendida a quantia de 888,00 gramas de maconha, além de uma balança de precisão, R$131 em moeda corrente, entre outros.

No Bairro Alto do Boa Vista, na residência de rapaz de 26 anos, foi apreendida a quantia de R$ 2.420,00, cujo valor ele não soube explicar a origem, razão pela qual o montante foi apreendido para posterior investigações. No Bairro São Jorge, um indivíduo foi encaminhado à DEPAC por crime de Posse de Entorpecentes, uma vez que foi encontrada em sua residência a quantia de cinco gramas de maconha.