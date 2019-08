Polícia Civil deflagra operação em sete cidades de MS

Tamanho do texto

José Almir Portela / Nova News Movimentação era grande nas proximidades da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta quinta-feira (22), uma operação nas cidades de Nova Andradina, Nova Casa Verde, Batayporã, Taquarussu, Anaurilândia, Dourados e Campo Grande, contra o crime organizado.



Estão sendo cumpridos 28 mandados de prisão, quatro mandados de busca e apreensão de adolescentes infratores para internação e 32 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Bárbara Ballestero / Nova News Diversas residências foram visitadas pelos agentes policiais

Operação conta com a participação de aproximadamente 100 policiais, entre delegados, investigadores e escrivães de Polícia Judiciária, lotados nas Delegacia de Polícia Civil em diversas cidades do Estado, dentre elas Batayporã; Taquarussu; Nova Andradina; Ivinhema; Angélica; Santa Rita do Pardo; Anaurilândia e Bataguassu.



Há também a cooperação, conforme o site Nova News, da Regional de Fátima de Sul, Regional de Três Lagoas; Regional de Naviraí; Regional de Dourados; além da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

José Almir Portela / Nova News Agentes se mobilizaram desde as primeiras horas desta quinta-feira (22)

As investigações iniciaram entre os meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019 pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã e Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu, através das operações “Collimatus” e “Texas Livre”.