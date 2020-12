Polícia Civil arrecada alimentos na Fronteira

Divulgação/PCMS Distribuição foi em Iguatemi

Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi coordenou, entre os dias 28 e 29, uma campanha que arrecadou e distribuiu mais de uma tonelada de alimentos à comunidade indígena local.

Após receber informação de uma entidade filantrópica voltada a ajudar comunidades carentes da região Associação Natividade Lopes (ADOTIL) no sentido de que diversas famílias indígenas não tinham sequer arroz para comer no final do ano, policiais civis locais iniciaram campanha para arrecadar e distribuir alimentos a essas pessoas, conforme a Polícia Civil. O Clube dos 30, associação tradicional iguatemiense, também aderiu à campanha e foi essencial para o sucesso dela, participando de todas as fases, desde a arrecadação até a distribuição.