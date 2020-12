Polícia apreende quase uma tonelada de maconha

Divulgação/BPMR Caso aconteceu nesta segunda

Nesta segunda-feira (07) a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 900 kg de maconha escondida sob carga de paletes em caminhão, além de prender um homem de 27 anos. Caso aconteceu durante patrulhamento ostensivo na MS 164, em Ponta Porã.



O entorpecente estava em um veículo Mercedes Benz/1113. De acordo com os policiais, durante entrevista com o condutor, os policiais perceberam um nervosismo anormal quando ele informou que estaria apenas transportando uma carga de paletes. Ao fazer uma busca minuciosa no veículo, a equipe da PMR logrou êxito em localizar abaixo da carga, diversos tabletes de maconha. Foi constatado também que o autor conduzia o veículo com CNH falsa. Ele não deu detalhes sobre o destino da carga e nem quem receberia.



Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo conduzido juntamente com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.