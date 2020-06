Polícia apreende maconha e skunk em Ponta Porã

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Apreensão foi em Ponta Porã

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (16) 232 kg de maconha, 10 kg de skunk e recuperou um veículo em Ponta Porã . Ação foi durante fiscalização no km 68 da BR-463, em frente a Unidade Operacional Capey, quando avistou um Chevrolet/Onix, placas aparentes de Araraquara (SP), realizando o retorno na rodovia antes de chegar ao posto policial.

Segundo a PRF, os policiais rodoviários federais se deslocaram até o veículo na tentativa de realizar a abordagem. O condutor desobedeceu as ordens de parada, jogando o automóvel sobre a viatura e outros veículos da via e empreendeu fuga a pé pela mata. Buscas foram realizadas no local, porém o suspeito não foi encontrado.

No carro, foram localizados e apreendidos 232 kg de maconha e 10 kg de skunk. Após identificação veicular, também foram verificados sinais de adulteração. O Onix possuía placas falsas, sendo as originais de Curitiba (PR), com registro de roubo/furto. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Ponta Porã (MS).