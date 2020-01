Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados

Divulgação/PRF Contrabandistas ainda não foram localizados

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil maços de cigarros contrabandeados, durante fiscalização no km 20 da BR-163, nesta quarta-feira (8) em Mundo Novo.

Os policiais avistaram uma movimentação suspeita em um galpão. Ao realizarem a averiguação, os agentes flagraram um processo de carga e descarga de cigarros contrabandeados, conforme a PRF.

Envolvidos fugiram pelos fundos do local, não sendo localizados. No interior do galpão, havia uma M.benz/LS 1935 e um semirreboque com placas do Paraguai, e uma M.benz/L 1313, placas de Naviraí, sendo preparados para a descarga e o carregamento com os cigarros. Os veículos e a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal em Mundo Novo.