PMA resgata pássaros silvestre mantidos em cativeiros

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última terça-feira

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Três Lagoas receberam denúncias, de que um homem de 59 anos estaria capturando aves silvestres nos fundos de sua residência. Caso aconteceu nesta terça-feira (08), no bairro Vila Haro.



No local, segundo a PMA, os policias encontram, gaiolas com aves silvestres sendo criadas ilegalmente em cativeiro, conforme a denúncia. Foram apreendidos quatro espécimes, sendo um Gnorimopsar chopi, popularmente conhecido como Pássaro-preto, um Sporophila lineola, popularmente conhecido como Bigodinho, um Sporophila caerulescens, popularmente conhecido como Coleirinho e um Sporophila angolensis, popularmente conhecido como Curió, que estavam em gaiolas na parte dos fundos da residência do denunciado, que afirmou realmente ter capturado os pássaros. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.



Acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2 mil.