PMA flagra incêndio em leiras que se alastrou para pastagem no Pantanal

Divulgação/PMA Caso aconteceu na terça

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana flagrou incêndio em madeira em leiras que se alastrou para pastagem no Pantanal do Rio Negro e autua infratora de 84 anos, em R$ 56 mil.,

O crime aconteceu na última terça-feira (22), na fazenda da infratora, a equipe localizou o uso do fogo em madeiras que estavam em leiras, produto de um desmatamento legalizado, que se alastrou por uma área de pastagem, queimando também vegetação nativa em alguns capões. Ressalta-se que não há permissão para uso do fogo no Estado.

Policiais extinguiram os focos de incêndio que ainda existiam e mediram a área queimada com uso de GPS, que perfez 56 hectares. A autora também poderá responder por crime ambiental de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.