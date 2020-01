Plantação de maconha avaliada em mais R$ 4 milhões é destruída

Tamanho do texto

Divulgação/Senad Plantação estava no Cerro Kuatia em Amambay

A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai destruiu 11 hectares de plantações de maconha, avaliados em quase U$ 1 milhão, que equivale em aproximadamente R$ 4,2 milhões no Brasil, nesta quinta-feira (16) no Cerro Kuatia em Amambay, que tem Pedro Juan Caballero.

Os policiais realizaram a destruição de toda a plantação e duas motocicletas encontradas na área. Além disso, cortaram 11 hectares de plantações da droga, o que seria suficiente para a produção final de 33 toneladas de maconha. De acordo com as autoridades, o prejuízo causado à estrutura criminal é de cerca de 990 mil dólares.

Cerro Kuatia, como outros que compõem a Cordilheira do Departamento de Amambay, cuja capital é Pedro Juan Caballero, conforme o site MS em Foco, geralmente é usado para o cultivo de maconha, apesar da dificuldade de entrar e estabelecer campos de drogas nessas elevações.