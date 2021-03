Pistoleiros executam homens em frente de residência na Fronteira

Ponta Porã News Caso aconteceu na noite desta quarta

Rubens Diego Lopes Ojeda de 33 anos e Whashington Sousa dos Santos 41 anos foram executados e um terceiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, na noite desta quarta-feira (24), em Ponta Porã.



Crime aconteceu quando homens armados chegaram na residência onde eles estavam na no Jardim América e atiram contra eles. Conforme o site Ponta Porã News, uma das vítimas morreu do lado de fora da casa e um outro foi morto no interior da casa quando tentava se proteger dos tiros.



Quando os bombeiros chegaram encontraram uma terceira pessoa que estava ferida no pé e foi levada para o Hospital Regional e o estado de saúde dela não é conhecido.



Rubens foi assassinado com tiros nas costas, braços e pernas e Whashington com um tiro no tórax. Caso será investigado. A Polícia ainda não se sabe os motivos para execução da dupla.