Perseguição termina mais de meia tonelada de maconha apreendida

Divulgação/PMR Caso aconteceu nesta segunda em Maracaju

Na manhã desta segunda-feira (21) em Maracaju a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de meia tonelada de maconha, após traficante abandonar o veículo ao perceber que seria abordado.

A ação ocorreu durante policiamento ostensivo na MS 164. Ao notarem atitude suspeita do autor que conduzia o veículo VW/Gol, com placas de Aquidauana – MS, os policiais iniciaram acompanhamento tático. Quando o autor percebeu que a equipe da PMR se aproximava para realizar a abordagem, abandonou o veículo fugindo em direção à mata existente na margem da rodovia. Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram grande quantidade de tabletes de maconha prensadas, além de embrulhos de haxixe e skank. Até o momento o autor não foi localizado. O entorpecente pesou 548 quilos. Veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Maracajú.