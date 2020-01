Pai tenta abusar de filha e é trancado dentro de casa

Tamanho do texto

Divulgação/2º Pelotão da PM Caso aconteceu no município de Caarapó

Para fugir de uma tentativa de abuso do pai de 46 anos, uma adolescente de 16 anos trancou o autor dentro de casa. Caso aconteceu na última segunda-feira (20), no distrito de Cristalina, em Caarapó.

Segundo informações do 2º Pelotão da PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de abuso sexual onde a vítima, uma adolescente de 16 anos, relatou que seu pai começou a passar as mãos em suas pernas e acariciar suas partes íntimas e teria indagado se a mesma não gostava “disso”.

Assustada, a vítima conseguiu trancar o pai na casa e correr para casa dos avós e pedir ajuda. A equipe policial se deslocou à residência do autor e deu voz de prisão. Diante do fato, o homem foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil do município.