Operação Tríade cumpriu mandados em Ponta Porã e Amambai

Divulgação Investigação teve início no estado de Santa Catarina

Policiais civis do Paraná, Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul cumpriram na manhã desta terça-feira (9) 30 mandados de buscas e 12 mandados de prisão, sendo que alguns foram cumpridos em Ponta Porã e Amambai.

Em Ponta Porã, dois homens foram presos e com eles foram encontrados 15 quilos de cocaína, dois quilos de maconha, skank, balança de precisão, substâncias para misturar com cocaína, munições e um veículo VW Gol que era utilizado para o transporte da droga.

Segundo informações, a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas entre o Mato Grosso do Sul e os estados do Paraná e Santa Catarina. O entorpecente partia da fronteira com o Paraguai e abastecia os estados do Sul. A quadrilha tinha como base de atuação as cidades de Ponta Porã e Amambai.

Nos próximos dias outros detalhes da operação deverão ser informados pelos responsáveis pelo trabalho de investigação que são da Polícia Civil de Itajaí em Santa Catarina.