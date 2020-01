Operação prende suspeito de executar jovem com 13 tiros

Tamanho do texto

Divulgação Willian Rene Cristaldo

Willian Rene Cristaldo, de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (23) em Pedro Juan Caballero. Ele é suspeito de matar Roger Miguel Olmedo Duarte, de 21 anos, com 13 tiros de 9 milímetros. Crime aconteceu no dia 2 de janeiro e foi filmado por câmeras de segurança.

A identificação do suspeito foi possível após investigação da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis coordenadas pelo comissário, Feliciano Martinez. William foi preso durante uma operação na região do Bairro Guarani, em Pedro Juan. Conforme o site Porã News, até o momento os investigadores não informaram a motivação da execução do jovem em frente ao seu local de trabalho, mas informações indicam que o crime teria motivação passional.

Crime

No dia do crime Roger estava em frente à Frontera Vidros enquanto outro funcionário fechava o portão, o pistoleiro usando capacete se aproxima e atira várias vezes. A vítima ainda tentou correr, mas caiu na calçada. O bandido deixou a moto no chão, se aproximou e disparou mais tiros a curta distância.