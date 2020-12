Operação para desarticulação de associação criminosa

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última sexta

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) participou, na manhã desta sexta-feira (18), de uma operação em conjunto com equipes policiais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Segundo as investigações, o montante de dinheiro decorrente da lavagem de dinheiro movimentado pela organização criminosa supera R$ 222 milhões. Segundo a Polícia Civil, na ação policial, que ainda está em andamento, já foram cumpridos 11 mandados de prisão.

Um dos mandados foi cumprido pela equipe da Defron na cidade de Antônio João (MS), na fronteira com o Paraguai, onde um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de participar do esquema milionário. Ainda na mesma ação, policiais da Defron localizaram em posse do suspeito uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm, e mais 83 intactas. O indivíduo foi autuado em flagrante delito, pela da prática do crime de posse irregular de arma de fogo e encaminhado a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.