Operação de reforço policial teve cumprimento de mandado

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Autores detidos pelos policiais civis

Dois homens de 39 e 52 anos, foram presos na última quarta-feira (22) em cumprimento de mandados de prisão. Ação aconteceu por meio dos policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Conforme a Polícia Civil, as abordagens foram realizadas durante patrulhamento em reforço ao policiamento da fronteira após a fuga de detentos da penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, no último domingo (19).