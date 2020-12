Operação cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas

Tamanho do texto

Diovulgação/PCMS Preso I. W. P. P

Policiais civis de Corumbá cumpriram a prisão de I. W. P. P., 38 anos, com mandado de prisão expedido pelo Juízo de Franco da Rocha/SP, por integrar organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, nesta terça-feira (08).



A prisão foi efetuada às 6h da manhã no Bairro Popular Velha, em Corumbá, e é decorrente de Operação iniciada pela Polícia Civil de Franco da Rocha/SP, que já apreendeu 60 tijolos de cocaína provenientes da Bolívia. O preso será recambiado para o Estabelecimento Prisional da comarca de Franco da Rocha, onde será interrogado e ficará à disposição da Justiça.