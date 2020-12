Namorado é acusado de matar jovem com mais de 20 facadas

Tamanho do texto

Sidnei Bronka/ligado na notícia Corpo foi localizado na quarta-feira

Larissa Silva da Cruz, 18 anos, natural de Itaporã foi morta com mais de 20 facadas, o principal suspeito do crime é o seu namorado Luciano Pedrosa de Oliveira, de 25 anos. O corpo da vítima foi encontrado na terça-feira (16) em uma estrada vicinal próxima à rodovia MS-379, na saída de Dourados para a cidade de Laguna Carapã, próximo da antiga pedreira.

Análises feitas pela equipe de perícia durante a tarde apontaram que Larissa foi morta com cerca de 20 golpes de faca pelo corpo, principalmente na altura do tórax. Segundo informações do delegado de Polícia Civil, Rodolfo Daltro, Luciano estava fugindo para São Paulo.

A princípio, ele teria pego um ônibus em Dourados, foi para Campo Grande, e de lá, seguiria para o estado paulista, no entanto, acabou sendo abordado e preso em Bataguassu, segundo o site Ligado na Notícia. Para cometer o crime, Luciano teria levado Larissa até o local para “verem a lua”. Acusado já teria confessado que matou Larissa, pois sabia da intenção da vítima em terminar o relacionamento.