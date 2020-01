Mulheres são presas com mais de 15 kg maconha

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu no último sábado

A Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron) prenderam uma mulher de 18 anos e apreenderam uma adolescente de 17 anos, transportando mais de 15 kg de maconha, em um ônibus no município de Dourados, no último sábado (10).

Caso aconteceu durante diligências na Rodovia BR-146, durante a Operação Hórus, entre Dourados e Caarapó, quando interceptaram um ônibus intermunicipal que realizava o itinerário entre Amambaí e Campo Grande. Em vistorias no interior do coletivo, os policiais observaram duas mulheres que apresentaram excessivo nervosismo, e procederam as suas abordagens. Conforme o Defron, foi realizada buscas nas bagagens pessoais, os policiais localizaram 23 tabletes de substância análoga a maconha, que pesados totalizaram 15,6 kg.

Em entrevista, a adolescente afirmou que um desconhecido havia lhe contratado para transportar os tabletes de maconha da cidade Coronel Sapucaia até a cidade de Rondonópolis/MT, e que como recompensa receberia a importância de R$ 3.3 mil, sendo que o valor seria dividido entre as duas autoras.

Ambas foram conduzidas até a Defron, sendo a maior autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e a adolescente apreendida em flagrante pelo ato infracional equiparado aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.