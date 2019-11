Mulher tem casa destruída ao negar reatar casamento

Uma mulher teve parte da casa destruída por incêndio provocado pelo ex-marido, após negar reatar o casamento. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (31) em Três Lagoas.

O acusado foi até a casa da vítima e ambos tiveram uma conversa. Com a negativa da vítima de retornar a vida a dois com o autor, segundo o site JPNews, ele aproveitou quando a mulher saiu da residência, invadiu o local reunindo as roupas e objetos da ex, colocando fogo em tudo.

A polícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados para o local. O acusado e a mulher foram encaminhados para a delegacia.