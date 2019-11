Mulher invade casa do ex e o ameaça com faca

Divulgação/Dourados News Delegacia de Dourados

Uma mulher de 37 anos foi presa depois de invadir a casa do ex-companheiro de 41 anos armada com uma faca. Caso aconteceu na última quarta-feira (30) no bairro Parque Alvorada, em Dourados. A vítima filmou toda ação com o celular.

A autora teria chegado na residência da vítima e ficou pendurada no muro, segundo o site Dourados News. Ao perceber a movimentação, o proprietário do imóvel questionou o que a mulher fazia ali.

Ela então começou a tirar satisfações sobre o pedido de divórcio emitido pelo ex-marido e pulou para dentro da residência. Ela foi para a porta dos fundos e passou a bater até que o homem abriu. Ela entrou na casa, pegou uma faca e partiu para cima dele. Durante a confusão a mulher acabou se ferindo, o que a acalmou. Eles conversaram e ela foi embora. O caso foi registrado na delegacia do município.