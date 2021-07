Mulher é presa após furtar folhas de cheque

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Folha de cheque furtada pela autora

Mulher de 43 anos foi presa pelo Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, como responsável pelo furto de duas lâminas de cheques, as quais foram repassadas no comércio local. A ação ocorreu nesta quinta-feira (29).

Com o golpe, a suspeita conseguiu arrecadar aproximadamente R$3 mil, de acordo com as informações policiais. Será instaurado inquérito para apuração dos fatos e após sua conclusão, será remetido ao fórum desta comarca para os procedimentos de praxe.