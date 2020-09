Mulher é multada por incêndio no Pantanal

Divulgação/PMA Caso ocorreu durante a operação Focus

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá multou uma mulher de 48 anos em R$ 5 mil por atear fogo em resíduos com riscos se tornar em grande incêndio no Pantanal. As denúncias eram de que no Distrito de Porto Esperança.

A autora provocava incêndio continuamente em resíduos sólidos em sua propriedade, com riscos de perda do controle e se espalhar pelo Pantanal, tendo em vista a proximidade da vegetação nativa no local, onde era realizada queima do material, segundo a PMA. No local a equipe foi ao local e verificou diversos amontados de resíduos, como folhas e lixo doméstico queimados, confirmando a denúncia, embora naquele momento não houvesse o incêndio. A autora foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 5 mil. Ela também foi orientada a dar a destinação adequada a todos resíduos gerados em sua propriedade.