Mulher é atacada com golpes de facão pelo ex-marido

Divulgação/MS Todo Dia Autor está sendo procurado pela polícia

Uma mulher de 20 anos foi gravemente ferida depois de ser atacada com golpes de facão pelo ex-marido, na madrugada desta sexta-feira (12), em residência na Rua 11 de Outubro, em Costa Rica.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor, que está foragido da Justiça, quase arrancou as mãos da vítima no ataque. Ele fugiu em um veículo Astra de cor prata do local e até o momento não foi localizado. A vítima informou para a polícia que estava dormindo com o filho, quando o homem invadiu o local e começou a atacá-la. Para se defender, ela tentou se proteger com os braços, que acabaram sendo mais atingido. Após a ação o suspeito pulou o muro. A vítima foi socorrida por vizinho e encaminhada ao hospital.

Polícia Militar foi acionada, fez rondas, mas não conseguiu localizar o autor. A vítima foi, segundo o site MS Todo Dia, submetida a uma cirurgia por conta da gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e colheram informações que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.