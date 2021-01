Motorista embriagado é preso em Costa Rica

Divulgação/Polícia Militar Polícia Militar

Polícia Militar, nesta sexta-feira (01) foi informada sobre um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. O homem de 45 anos, ora testemunha e proprietário da FORD/F-4000, afirmou que seu veículo estava estacionado em frente a residência e ouviu um barulho, ao verificar visualizou que o automóvel VW/GOL havia colidido em seu carro.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 24 anos condutor do veículo Gol disse que estava com o filho no carro e ao pegar a criança no colo, perdeu o controle e colidiu de frente com o Ford F4000. Durante o diálogo os militares constataram que o homem de 24 anos apresentava sinais de embriagues: Falante, olhos avermelhados, voz pastosa e dificuldade de equilíbrio.

Foi realizado teste de etilômetro e constatado 0,98 MG/L. Ele foi preso pela Polícia Militar por dirigir embriagado.