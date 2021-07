Motocicleta de luxo furtada é recuperada pela Denar

Divulgação/PCMS Autor já foi identificado , mas ainda não foi preso

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) conseguiram prender o autor do furto de uma motocicleta BMW R1200 GS, avaliada em R$ 50 mil e recuperar o veículo, que foi abandonado em via pública pelo receptador. O criminoso não foi preso, porém está identificado.

O autor foi preso e confessou o furto do veículo. Ele será encaminhado à custódia da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) haja vista que se encontrava evadido do sistema prisional, tendo sido cumprido seu mandado de prisão. Conforme a Especializada, quanto à Receptação, será devidamente apurada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv).

Para denúncias, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000