Mercadoria avaliada em R$ 350 mil é apreendida

Divulgação/DOF Condutores não portavam a documentação de regularidade fiscal

Os Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois veículos com mercadorias contrabandeadas avaliadas em R$ 350 mil. O caso aconteceu durante bloqueios para fiscalização na rodovia MS-156, região de Amambai.

Policiais abordaram um Fiat Uno vermelho, com placas de Marília (SP) e um Fiat Punto cinza, de Ibiporã (PR), ambos seguiam no sentido Amambai/Caarapó. Durante a vistoria, os policiais localizaram, no Fiat Uno, 145 aparelhos de celular da marca Xiaomi; 24 patinetes e vários frascos de perfumes. De acordo com o DOF, já no veículo Fiat Punto estavam 113 aparelhos de celular da marca Xiaomi e 13 receptores para TV. Os condutores adquiriram os produtos no Paraguai e não portavam a documentação de regularidade fiscal.

As ocorrências foram registradas e entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, para posterior agendamento e entrega na Receita Federal em Ponta Porã.