Menino de três anos é socorrido em coma alcoólico na Fronteira

Um menino de três anos, foi socorrido por vizinhos, em coma alcoólico. Caso aconteceu na quinta-feira (04), em Pedro Juan Caballero. Vítima foi internada no Hospital Regional da cidade.

Segundo a Polícia Paraguaia, a vítima teria ingerido bebida alcoólica com seu irmão e ele foi atendido pelo Departamento de Emergência do Hospital Regional Pedro Juan Caballero e encontra-se estável. O caso será investigado e o Departamento Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi acionado.